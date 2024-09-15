В СПЧ ответили на отказ Алаудинова обменивать пленных чеченцев

Несмотря на устоявшиеся национальные традиции, в том числе и коренных народов, в России главенствуют законы и Конституция, перед которыми все равны, рассказал NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. Его заявление прозвучало на фоне публичных слов командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова об отказе в помощи добровольно сдавшимся ВСУ чеченским бойцам.

Кроме национальных традиций, у нас есть законы, есть Конституция Российской Федерации. Определенные традиции есть и у коренных народов, и у определенных подразделений. Но есть еще и законы. Согласно Конституции все равны перед законом, — отметил Кабанов.

Собеседник NEWS.ru добавил, что он понимает мотивы, по которым было сделано данное заявление, и частично разделяет их. Однако, по его словам, высказывания подобного рода не стоит делать публично. В завершение он напомнил, что российская сторона на постоянной основе ведет работу по обмену пленными.

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Мы всегда говорим, что принимаются все меры, чтобы спасать наших военнослужащих от этого (от пыток в украинском плену. — NEWS.ru), принимаются меры по обмену, — заключил он.

Ранее Алаудинов записал ролик, в котором отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вызволить их из украинского плена. Он отметил, что попасть в плен без боя и против своей воли — разные вещи. По словам Алаудинова, сдача противнику является для чеченцев позором, который можно смыть только кровью.