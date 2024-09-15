Российские конструкторы начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Российские специалисты в области вооружений начали исследование головной части ракеты реактивной системы залпового огня РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

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— На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает (...) эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части, — рассказал специалист.

Также уточняется, что в распоряжение российской стороны попали системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы и электроника РСЗО. Анализ полученных элементов планируется произвести после демонтажа, говорится в материале.

РСЗО HIMARS — оружие американского производства, которое США поставляют Украине. Ранее стало известно, что Штаты разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе вторжения на территорию Курской области. До этого Америка отказалась признавать, что ВСУ в ходе атаки на российский регион, в результате которой погибли мирные жители, перемещали в область переданные киевскому режиму HIMARS.