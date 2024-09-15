Названы потери ВСУ на курском направлении

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, семь украинских военных сдались в плен.

Общие потери ВСУ на курском направлении превысили уже 13400 бойцов.

В сводке военного ведомства говорится, что подразделения группировки войск "Север" продолжают ведение наступательных действий. Были нанесены поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

При поддержке авиации и артиллерии были отражены шесть попыток противника прорваться через границу в направлении сел Новый Путь, Веселое и Медвежье.