В Минобороны РФ рассказали об уничтожении эшелона ВСУ с иностранным оружием

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 сентября 2024 года.

Отмечается, что российские самолеты, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли ряд точных ударов по позициям и объектам ВСУ.

«Уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения», — сказано в сообщении.

Также нанесены успешные удары по местам хранения безэкипажных катеров и дронов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

Кроме того, ВС РФ атаковали скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах. В течение суток были сбиты два Су-27 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, перехвачены снаряды HIMARS, авиабомбы «Hammer» и 55 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Россия нашла действенный способ противостоять наведению ракет ВСУ.