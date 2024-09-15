Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем на учении «Океан-2024»

Российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Чукотское море расположено к северу от Берингова пролива, между Чукоткой и Аляской.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

Длительность полета Ту-95МС составила 10 часов. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, констатировали в Минобороны.

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Напомним, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивают экипажи самолетов соответствующих военных округов.