Среди союзников России Корейская народно-демократическая республика (КНДР) представляет главную угрозу для Киева из-за масштабов поставок боеприпасов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс-Украина».

«Могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, — это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпаса — это критически [опасно]», — заявил руководитель украинской разведки.

Он добавил, что сегодня Киев ничего не может сделать с этими поставками.

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В ходе выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии Буданов также заявил, что массовое производство Россией «Искандеров» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины на поле боя.