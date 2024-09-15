Певец и ветеран войны в Афганистане погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб 61-летний певец Станислав Юрко. Он известен как исполнитель военно-патриотических песен, многие его композиции посвящены боевым действиям в Афганистане, в которых он сам в свое время участвовал.

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О смерти Стаса Юрко сообщает Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ. Обстоятельства гибели не раскрываются.

Станислав Юрко не был профессиональным артистом, по первой профессии он радиомонтажник, по второй - юрист, по третьей - специалист по государственному и муниципальному управлению, в восьмидесятые годы служил в Кандагаре.

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В 1988 году Стас Юрко стал лауреатом всесоюзного конкурса "Когда поют солдаты". Спустя год - новый успех, гран-при на Международном студенческом фестивале в болгарском Пловдиве. О Стасе Юрко, как о ярком исполнителе военно-патриотической песни узнала вся страна. Певец участвовал в фестивалях, записывал альбомы.

Но музыка так и не стала его основным занятием. Стас Юрко возглавлял логистическую компанию, увлекался боевыми искусствами. На СВО Стас Юрко пошел в качестве добровольца.