Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что ударило по военному объекту в израильской Яффе близ Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

В заявлении сказано, что удар был нанесен новой баллистической гиперзвуковой ракетой, которая успешно достигла цели, преодолев системы ПВО противника и расстояние в 2040 километров за 11 минут. Целью являлся военный объект в районе Яффа.

Утром 15 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что в центральной части страны рухнула ракета класса «земля-земля». В этот момент в государстве действовала воздушная тревога. В Израиле уточнили, что ракета была выпущена с территории Йемена.

Израильские войска утром зафиксировали около 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северным районам еврейского государства.