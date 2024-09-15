Россия нашла способ помешать Украине наводить ракеты

Комплексы РЭБ, применяемые российской армией, сводят на нет попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет The Times со ссылкой на военный источник.

Источник уточнил, что российские системы РЭБ сделали GPS бесполезной, активно глушат ее.

По его данным, эффективная система глушения со стороны ВС РФ не позволяет Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США.

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Ранее западные эксперты признали, что благодаря постоянному совершенствованию комплексов РЭБ на фронте точность бомб и ракет ВСУ сильно упала.