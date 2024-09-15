Эрнест и Гудвин: кем были погибшие на СВО бойцы

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в ситуации с гибелью российских военнослужащих Сергея Грицая под позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского (позывной — «Гудвин»). По информации общественников и военкоров, бойцов могли умышленно отправить на штурм, поскольку те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. Подробности — в материале URA.RU.

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«Эрнест»

Сергей Грицай под позывным Эрнест действовал в составе первой Славянской отдельной механизированной бригады, передает «Царьград». Он сформировал команду из 29 высококвалифицированных специалистов, включая пилотов БПЛА, инженеров, механиков, техников, саперов и связистов.

Группа занималась поиском, ремонтом и модернизацией дронов, инженерией систем первого лица (ФПВ), созданием специальных тележек, восстановлением автомобилей и разработкой устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Важной частью ее работы была боевая деятельность, включая вылеты пилотов в населенные пункты Северное, Тоненькое и Уманское.

«Гудвин»

Бывший глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский участвовал в событиях на востоке Украины с 2014 года. Он занимался гуманитарной помощью для Донбасса, а позже стал участником боевых действий. Возглавил подразделение воздушной разведки, стоя у истоков создания подразделений БПЛА.

Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина

По данным «Лента.ру», ранее Лысаковский был фигурантом уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его за мошенничество на шесть лет, но освободил в зале суда с учетом времени в СИЗО.

В чем они могли обвинить свое руководство

В своих обращениях, предназначенных для публикации в случае их гибели, «Гудвин» и «Эрнест» обвинили командира 87-го полка под позывным «Злой» в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками, а также в препятствовании использованию разведданных. Их видеообращение публиковал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов у себя в telegram-канале.

Там же Рогов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

«Я полагаю, что излагаемые ими факты требуют тщательной проверки, поскольку, зная лично героев ролика, уверен в их порядочности», — написал военкор.

В видео бойцы заявили, что «Злой» якобы отправил их на верную смерть, на что они согласились из-за присяги, любви к Родине и чувства долга. Бойцы, вероятно, погибли в районе Мемрика ДНР, откуда ранее было записано их обращение. Также они успели передать информацию о злоупотреблениях, которая изложена на девяти страницах.

Белоусов поручил Минобороны РФ разобраться

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил незамедлительно провести расследование по факту гибели военнослужащих. Он поставил дело на контроль и потребовал разобраться в ситуации высшему командованию, в том числе генералу армии Валерию Герасимову.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить вышеизложенную информацию. Ответ ожидается.