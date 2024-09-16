Российские корабли нанесли удар по противнику в Баренцевом море

Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море в ходе учений «Океан-2024». Об этом сообщает Минобороны России.
«Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя», — заявили в ведомстве.
Швейцария проведет военные учения с членом НАТО
В Минобороны добавили, что расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили комплекс стрельб по позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М.
Экипаж «Адмирала Головко» также отработал уничтожение воздушной цели.
«Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям», — заключили в ведомстве.
Ранее боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели учения в Японском море. От российской стороны в этом этапе учения участвовали более 15 боевых кораблей.
Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В маневрах задействуют более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов.