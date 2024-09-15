Армия Израиля вступила в столкновения с палестинцами на Западном берегу Иордана

Военные Израиля вступили в столкновения с палестинцами во время рейдов на Западном берегу реки Иордан, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на WAFA.

Они совершили налет на город Зейта, который находится к северо-западу от Тулькарма. Израильтяне использовали при атаке слезоточивый газ. Также немало израильских солдат в сопровождении военных бульдозеров видели в восточных кварталах города Дженин.

В центре Израиля объявили воздушную тревогу

11 сентября авиация Израиля нанесла удары по расположенным в южной части Ливана военным объектам шиитского движения «Хезболла». Бомбардировке подвергся оружейный цех в районе населенного пункта Джуайя. Кроме того, удары были нанесены по командному центру «Хезболлы» и по военным сооружениям в Набаите, Мансури и Кфаркеле.