Спецоперация на Украине 15 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 сентября 2024 года.

Алаудинов сообщил о получении секретной информации от ВСУ

Украинские бойцы, которых взяли в плен во врем боевых действий в Курской области, раскрыли позиции подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) в регионе, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Вот мы уже знаем, что сзади них [41-й бригады ВСУ] находится подразделение «Кракен», — сообщил он.

Отмечается, что командованию армии России известна информация о том, сколько подразделений ВСУ вынуждены были бросить против РФ для того, чтобы «чисто» удержать участок.

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

Во временно подконтрольном военным Украины российском городе Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщает RT.

Какие-либо подробности взрывов не приводятся.

Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

Авиация РФ поразила скопления семи бригад ВСУ в Курской области

Авиация России в течение суток поразила формирования семи бригад противника в Курской области, а также нанесла удары по резервам 11 бригад, сообщает ТАСС.

Удары по резервам были нанесены в 14 населенных пунктах Сумской области в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.