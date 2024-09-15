США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учений России

Власти Соединенных Штатов перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и различное вооружение из-за российско-китайских морских учений — в том числе пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности. Об этом пишет Business Insider.

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Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт заявил, что эта мера призвана послать четкий сигнал противникам Соединенных Штатов. Таким образом демонстрируется, что армия США способна «умело и без предупреждения перемещать средства даже в самые отдаленные места», подчеркнул он.

В маневрах Соединенных Штатов задействованы 130 военных, учения проводятся в том числе на острове Шемья — там расположена военная база и аэродром ВВС США.

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Ранее стало известно, что американский национальный учебный центр Форт Ирвин набирает актеров со знанием русского языка для участия в военных учениях.