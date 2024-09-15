МО: военные группировки "Юг" заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В сообщении уточнили, что опорный пункт расположен на Северском направлении. Российские бойцы взяли в плен украинских солдат: "При помощи БПЛА обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой", - уточнили в ведомстве.
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Координаты его расположения разведчики оперативно передали расчету ударных дронов и штурмовому подразделению. Благодаря профессиональным действиям российских военных солдаты ВСУ сдались в плен.
В ночь на воскресенье, 15 сентября, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Курской области. 12 сентября российские дроны ликвидировали склад с боеприпасами в Черниговской области.