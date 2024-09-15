ЦАХАЛ: ракета пересекла границу Израиля и упала на открытой местности

Ракета класса «земля-земля» пересекла границу Израиля с востока и упала на открытой местности.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале израильской армии.

Израиль сообщил, что атаковал более 15 пусковых установок "Хезболлах" в Ливане

Данных о пострадавших не приводится.

Отмечается, что ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная опасность.

Ранее на юге Ливана 13 человек получили ранения при израильской атаке.

Также двое детей погибли из-за израильской атаки в секторе Газа.