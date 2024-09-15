ЦАХАЛ: ракета пересекла границу Израиля и упала на открытой местности
Ракета класса «земля-земля» пересекла границу Израиля с востока и упала на открытой местности.
Информация об этом появилась в Telegram-канале израильской армии.
Израиль сообщил, что атаковал более 15 пусковых установок "Хезболлах" в Ливане
Данных о пострадавших не приводится.
Отмечается, что ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная опасность.
Ранее на юге Ливана 13 человек получили ранения при израильской атаке.
Также двое детей погибли из-за израильской атаки в секторе Газа.