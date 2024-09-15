РИА Новости: российские специалисты приступили к изучению головной части HIMARS
Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.
«Мы тщательно её изучаем. С чем и как она работает... эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идёт колоссальная работа по изучению этой части», — передаёт слова специалиста РИА Новости.
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Отмечается, что в распоряжении России оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы и электроника.
После демонтажа будет произведён анализ полученных элементов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки Украине ракет к HIMARS.
Также CNN со ссылкой на чиновника в США писал, что Украина израсходовала большую часть из «нескольких сотен» американских дальнобойных ракет ATACMS.