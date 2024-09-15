Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вызволить их из украинского плена. Свою позицию он обозначил в личном блоге.

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Таким образом он прокомментировал видеоролики, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чечню, чтобы пообщаться с родными.

Спецназ "Ахмат" уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области

— И там идет установка: «Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять», — заявил командир спецназа.

Генерал подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. Он подчеркнул, что сдача в плен — позор для чеченца, который можно смыть только кровью. В своем Telegram-канале он посоветовал солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с такими вопросами.

Алаудинов ранее сообщил, что пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен в ходе боев под Курском. Он уточнил, что в Чечне имеется большое количество военных подразделений, бойцы из спецназа «Ахмат» не попали в плен противникам.

Ранее он заявил, что бойцы подразделения «Ахмат» и военнослужащие второй бригады спецназа уничтожили огромное количество украинской военной техники.

Кроме того, он рассказал, что все районы Курского направления, где передвигаются Вооруженные силы Украины, находятся под контролем российских военных. По его словам, противник несет максимально большие потери с начала специальной военной операции.

После этого депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия приложит максимум усилий, чтобы обменять попавших в плен ВСУ во время боев в Курской области чеченцев и других бойцов ВС РФ.