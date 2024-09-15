Военный назвал особенности боевой работы в зоне СВО

Поражение опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кратчайшие сроки является задачей расчетов Российской армии. Особенности боевой работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) назвал военный с позывным Метис, его слова приводит Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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«Задача у нас – поражение опорных пунктов противника. Цели находятся примерно на удалении 10 километров. Стреляем хорошо, попадаем. Работаем с корректировкой. Приходит задача, минимальное время на сборы выезжаем расчетом и отрабатываем», — рассказал Метис.

Ранее сообщалось, что применяемая Российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Украины использовать систему GPS для наведения ракет. Этот фактор не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США.