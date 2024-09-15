Мобилизация: последние новости на сегодня 15 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 сентября 2024, в материале «Рамблера».

В Москву прибыли 103 освобождённых из плена российских военных

Находившиеся в украинском плену 103 российских военных, которые ранее были захвачены в Курской области, прибыли в Москву, сообщает RT.

Бойцы высадились из самолёта и отправились к месту назначения на автобусах.

Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны.

Более 150 военных полицейских прошли переподготовку с учетом опыта СВО

В Учебном центре военной полиции ВС РФ, который находится во Владикавказе, для подготовки к командировке в зону проведения спецоперации переобучение прошли более 150 военнослужащих по контракту, сообщает телеканал «Звезда».

В программу их подготовки внесли проанализированный опыт боевых действий подразделениями военной полиции и выполнения ими специальных задач в зоне спецоперации.

Во время обучения будущие военные полицейские узнали, как противодействовать беспилотной авиации Вооруженных сил Украины и диверсионным группам, как обеспечивать безопасность автоколонн в движении, а также прошли инженерную подготовку и тактическую медицину.

Из Ставрополя отправили гуманитарный груз для участников СВО

Из Ставрополя отправлен гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

В его формировании приняли участие сотни жителей города, которые плели маскировочные сети, разливали блиндажные свечи, подготовили обувные сушки и стельки. Многие принесли для передачи свои посылки.

Общий вес собранной в субботу гуманитарной помощи превысил 3 тонны. Это средства передвижения, обогрева, обустройства теплого временного жилья, технические и строительные принадлежности.