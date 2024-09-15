Times: российская РЭБ сделала бесполезными попытки Киева применять GPS
Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет.
Об этом пишет газета The Times, передаёт РИА Новости.
«Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат её», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России, пока Владимир Зеленский не представит ему свой так называемый «победный» план.
При этом отмечалось, что действующего премьера Великобритании Кира Стармера призвали разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придётся пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.