Эксперт: ракеты США в Азии угрожают стратегическим ядерным силам Китая

Американские ракеты средней дальности, размещенные в Азии, могут угрожать стратегическим ядерным силам КНР. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Сяншаньского форума по безопасности в Пекине рассказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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"Хотя американцы отстают от Китая и в технологиях, и в количестве производства ракет средней дальности, каждая американская ракета средней дальности, размещенная в Азии, меняет характер угроз, с которыми сталкивается Китай, - сказал эксперт, комментируя желание Пентагона задействовать на маневрах в Японии наземные ракетные комплексы Typhon.

- Китайцам придется на это отвечать, потому что возникает угроза для их стратегических ядерных сил, для их системы управления, системы раннего предупреждения, и они будут, конечно, это учитывать".

Китай, вероятно, будет усиливать экономическое давление на те страны, которые согласятся на размещение таких ракет США, "будут вводиться формальные и неформальные санкции, которые могут быть очень масштабными и болезненными", сказал Кашин.

Кроме того, со стороны Китая будут вводиться меры военного характера, связанные с дополнительным наращиванием тех или иных видов вооружения, добавил эксперт.

"Россия будет реагировать скоординировано с Китаем на политическом уровне", - предположил Кашин.

Американские ракеты в Азии

Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что американская сторона заинтересована в размещении на время учений на территории Японии ракет средней дальности наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Весной в рамках филиппино-американских учений США развернули на севере островного государства ракетную систему средней дальности. Пекин выступил решительно против этого шага.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.