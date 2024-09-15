Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности ночью 15 сентября

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 сентября?

Курская область

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области, передает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, средства противовоздушной обороны приведены в режим боеготовности.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — следует из заявления.

Смоленская область

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Рославльским и Смоленским районами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, при падении обломков дронов пострадавших и разрушений не зафиксировано. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — следует из заявления.

На места происшествий выдвинулись сотрудники оперативных служб. При нахождении обломков БПЛА следует не приближаться к ним, напомнил Анохин.

Брянская область

Российская противовоздушная оборона нашла и уничтожила еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, написал губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто из граждан ранений не получил, добавил он. Минобороны РФ сведения не комментировало.

«Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в заявлении.

До этого Богомаз передавал, что система ПВО уничтожила шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки не было. На месте падения обломков работали специалисты экстренных и оперативных служб. Богомаз призвал граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ростовская область

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Минобороны РФ не делало заявлений по этому поводу.

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — сказал он.

Воронежская область

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Средства противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности, подчеркнул он.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Белгородская область

Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по Шебекинскому городскому округу, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, инциденты были зафиксированы в селах Вознесеновка и Муром.

«В селе Вознесеновка два дрона сдетонировали на территории частного домовладения — повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Также в селе вследствие прилета снаряда повреждена кровля частного дома», — отметил Гладков.

В Муроме украинский беспилотник спровоцировал возгорание сухой растительности после сброса взрывного устройства. Из-за возникшего пожара два частных дома оказались полностью уничтожены, подчеркнул глава региона. Информация о последствиях атак уточняется, констатировал он.