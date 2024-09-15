Буданов*: Массовое производство «Искандеров» создает для ВСУ большие проблемы
Массовое производство Россией ОТРК «Искандер» создает большие проблемы для украинской армии на поле боя. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
Он указал, что на ситуацию также влияет увеличение количества управляемых авиабомб. По словам главы ГУР Украины, это создает огромную проблему на фронте из-за массового применения Россией имеющегося у нее вооружения, сообщает Reuters.
7 сентября Буданов заявил, что у киевского режима есть боевые беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 километров.
В Минобороны РФ отметили, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ежедневно обрушивает массированные удары на позиции боевиков Вооруженных сил Украины. Это оружие, которому «под силу уничтожить любую цель».
В ведомстве также напомнили, что этот ракетный комплекс предназначен для нанесения высокоточных ракетных ударов с гарантированной дальностью поражения до 500 километров. Однако «Искандер-М» отлично зарекомендовал себя даже в условиях активного противодействия противоракетной обороны Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга