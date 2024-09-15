Спецназ "Ахмат" уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта Вооруженных сил Украины и взял украинских пленных на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил в Telegram командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

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По его словам, тех, кто отказался сдаться — уничтожили. При этом Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны на одном из участков границы на глушковском направлении, с целью отвлечь российские подразделения, которые сейчас идут в наступление.