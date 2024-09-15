ВСУ перебросили дополнительные силы под Суджу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в район города Суджи, расположенного в Курской области, дополнительные силы. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из отрядов российской армии с позывным Аид.

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По его словам, украинское командование рассчитывает сформировать в этом месте «ударный кулак» и, как стало известно, в последствии разрушить российскую оборону.

«Очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак», — заявил Аид.

Обстановку на этом участке фронта он назвал довольно напряженной.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.