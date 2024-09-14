Украина начала производство собственных 155-мм снарядов

Бывший глава «Укроборонпрома»и экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна начала производить свои 155-мм артиллерийские снаряды. Его цитирует «Страна.ua».

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«Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов», — сказал Камышин.

Боеприпасы калибра 155 мм — стандарт для орудий НАТО, который используется в артиллерийских орудиях, находящихся на вооружении многих стран по всему миру.

27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако на этой неделе глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.