В НАТО оправдали разрешение Киеву бить западными ракетами вглубь России
Киев имеет «веские причины» бить дальнобойным оружием по территории России, такие атаки являются оправданными «с военной точки зрения». Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр, передает РИА Новости.
В субботу Бауэр выступил на пресс-конференции в Праге после заседания Военного комитета НАТО. Он заявил, что любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону и это право «не ограничивается границами данной страны».
«Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности», — заявил Бауэр.
Он добавил, что страны, поставляющие оружие Зеленскому, также имеют право устанавливать лимиты на его использование, поскольку «чувствуют ответственность за это оружие». По этой причине происходят политические дискуссии, а эксперты в западных государствах высказывают совершенно различные мнения.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.
Накануне в Белом доме заявили, что США серьезно отнеслись к предупреждениям России об использовании натовских дальнобойных ракет.