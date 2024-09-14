Киев имеет «веские причины» бить дальнобойным оружием по территории России, такие атаки являются оправданными «с военной точки зрения». Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр, передает РИА Новости.

В субботу Бауэр выступил на пресс-конференции в Праге после заседания Военного комитета НАТО. Он заявил, что любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону и это право «не ограничивается границами данной страны».

«Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности», — заявил Бауэр.

Он добавил, что страны, поставляющие оружие Зеленскому, также имеют право устанавливать лимиты на его использование, поскольку «чувствуют ответственность за это оружие». По этой причине происходят политические дискуссии, а эксперты в западных государствах высказывают совершенно различные мнения.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.

Накануне в Белом доме заявили, что США серьезно отнеслись к предупреждениям России об использовании натовских дальнобойных ракет.