Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которые служили в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Белоусов подчеркнул, что намерен взять данное дело на личный контроль.

Ранее российский военнослужащий Дмитрий Лысковский, использовавший позывной Гудвин, выложил в сеть видео, на котором сообщил, что его и его напарника с позывным Эрнест отправляют на штурм позиций ВСУ, хотя оба бойца являлись операторами БПЛА.

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На предсмертных кадрах Гудвин выразил недовольство касательно подобного перевода, порекомендовав выбирать для службы добровольческие подразделения.

Позже выяснилось, что обоих переведенных в штурмовики военных не стало в ходе сражения с противником спустя четыре дня после нового назначения.