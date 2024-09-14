Над Черным морем уничтожен украинский БПЛА

Российские средства ПВО в субботу, около 17.30 по московскому времени уничтожили украинский БПЛА над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен над акваторией Черного моря. Точное место атаки пока не приводится.

Ране в ЛНР украинский дрон атаковал спасателей, тушивших пожар.