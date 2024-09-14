Бойцы Вооруженных сил США забыли извлечь из боевой машины пехоты (БМП), переданной украинской армии, карту одной из крупнейших военных баз страны.

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При проверке захваченной российскими военными бронемашины на Купянском направлении была обнаружена схема национального учебного центра Форт Ирвин.

Этот полигон, расположенный в пустыне Мохаве, служит площадкой для армии США, где отрабатываются тактические действия с использованием бронетехники и авиационной поддержки, пишет РИА Новости.

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали американскую БМП Bradley украинской армии в Харьковской области. Удар был нанесен во время разведывательных мероприятий со стороны бойцов группировки войск «Север».

Российские военные группировки «Центр» разгромили крупную группировку войск ВСУ и освободили населенный пункт Новгородское в ДНР. Об этом ранее сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее в Сети были опубликованы кадры брошенных позиций украинских военных в поселке Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) в ДНР. На видео, которое было снято военными ВС РФ, показан один из брошенных блиндажей украинской армии.