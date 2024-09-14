ВС США забыли забрать карту своей военной базы из переданной Украине БМП
Бойцы Вооруженных сил США забыли извлечь из боевой машины пехоты (БМП), переданной украинской армии, карту одной из крупнейших военных баз страны.
При проверке захваченной российскими военными бронемашины на Купянском направлении была обнаружена схема национального учебного центра Форт Ирвин.
Этот полигон, расположенный в пустыне Мохаве, служит площадкой для армии США, где отрабатываются тактические действия с использованием бронетехники и авиационной поддержки, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали американскую БМП Bradley украинской армии в Харьковской области. Удар был нанесен во время разведывательных мероприятий со стороны бойцов группировки войск «Север».
Российские военные группировки «Центр» разгромили крупную группировку войск ВСУ и освободили населенный пункт Новгородское в ДНР. Об этом ранее сообщило Министерство обороны РФ.
Ранее в Сети были опубликованы кадры брошенных позиций украинских военных в поселке Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) в ДНР. На видео, которое было снято военными ВС РФ, показан один из брошенных блиндажей украинской армии.