Судьба украинского конфликта решается в Донбассе, а не в Курской области. Для ВСУ настали кризисные дни, фронт может обвалиться. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью на YouTube.

По словам Старикова, покровское и кураховское направления стали решающими в боевых действиях в зоне СВО.

«Там решается исход российско-украинского противостояния, там решается все», — сказал Стариков.

Он считает, что происходит оперативно-тактический кризис на Покровском и Кураховском направлении, а также имеются признаки тактического кризиса на Угледарском направлении. Все это ведет к «обвалу фронта» для ВСУ.

При этом на Курском направлении, по словам Старикова, «судьба российско-украинского конфликта не решается». Там украинские формирования оказались в позиционном тупике, потому что не могут пополнить истощенные части за счет резервов.

Стариков отметил, что продвижение ВС РФ идет очень быстрыми темпами, а киевский режим насильно собирает немотивированных новобранцев, что ведет к полному развалу украинской армии. Создается впечатление, что власти в Киеве «это делают специально», стремясь дискредитировать армию.

Стариков уверен, что ВС РФ в итоге «дойдут до административной границы Луганской и Донецкой области».