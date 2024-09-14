ВСУ пять раз попытались прорваться в Курскую область

Российская армия отразила пять попыток украинских формирований прорваться через границу РФ в Глушковском районе Курской области. Об этом в субботу сообщает в сводке боевых действий Министерство обороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое», — сказано в сообщении.

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Украинские силы потеряли до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

Также за прошедшие сутки ВС РФ отразили пять контратак врага в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конопелька. Были сорваны две попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область привело к желаемым результатам.