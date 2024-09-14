Над Россией заметили три американские ракеты

Средства ПВО за минувшие сутки сбили три американские ракеты ATACMS и три авиационные бомбы Hammer, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены 53 дрона ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата, — уточнили в МО.

Также ведомство рассказало, что в ночь на 14 сентября Вооруженные силы России пресекли попытку атаки ВСУ на объекты, расположенные на территории Курской и Белгородской областей. По данным ведомства, противник задействовал 19 беспилотников. Девять из них были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью и 10 — над Курской.

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В ночь на 13 сентября дежурными средствами ПВО на территории России было уничтожено 20 украинских БПЛА. Больше всего дронов — восемь беспилотных летательных аппаратов — сбили над Брянской областью. Еще четыре беспилотника российские силы вывели из строя над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области. По два БПЛА ликвидировали над Смоленской и Орловской областями и один — над Калужской областью.