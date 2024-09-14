В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

Находившиеся в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 103 российских военнослужащих прилетели в Москву. Об этом сообщили телеканала «Звезда» в своем Telegram-канале.

Борт Ил-76 с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский.

Ранее стало известно, что Россия вернула 103 военных, захваченных в плен ВСУ в Курской области. В Минобороны России уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.