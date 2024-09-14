Киев представил США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотел бы поразить дальнобойным западным оружием, среди них командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, начальный план предусматривал использование ракет ATACMS для обстрелов российских авиабаз. В Пентагоне раскритиковали этот план, так как, по данным ведомства, подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет.

Поставки оружия на Украину раскололи Балканы

Журналисты пояснили, что ВСУ также намереваются использовать для ударов по объектам в глубине России британские Storm Shadow и французские SCALP.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что решение западных стран разрешить удары по целям на российской территории изменит саму природу конфликта Украины и России.

Российский лидер отметил, что в случае нанесения ударов «мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».