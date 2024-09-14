Россия и Украина обменялись пленными

Россия вернула 103 военнослужащих, захваченных в украинский плен в Курской области. Возвращение удалось благодаря переговорам при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ.

© Alexander Rekun/Global Look Press

«14 сентября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — сказано в сообщении.

Взамен Киеву переданы 103 военнопленных ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Вскоре освобожденные бойцы будут перевезены в Россию, где пройдут лечение и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посредником при возвращении российских военнослужащих из плена выступили Объединённые Арабские Эмираты.