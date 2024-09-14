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Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по местам базирования катеров ССО ВСУ. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Вместе с тем Минобороны сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

Российские военные освободили село Желанное Первое в ДНР

14 сентября Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике. В ведомстве отметили, что это удалось в результате решительных действий подразделений группировки «Южная».

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