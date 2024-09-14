Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по местам базирования катеров ССО ВСУ. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Вместе с тем Минобороны сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

Российские военные освободили село Желанное Первое в ДНР

14 сентября Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике. В ведомстве отметили, что это удалось в результате решительных действий подразделений группировки «Южная».