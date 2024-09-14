Российские военные освободили село Желанное Первое в ДНР

Подразделения группировки войск «Южная» освободили село Желанное Первое в ДНР. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что российские военные нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны, отбили две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка (ДНР).

Кроме того, в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Водяное (ДНР), отметили в пресс-службе.