Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую области принесло ожидаемые результаты. По его мнению, после атаки украинской армии наступление ВС РФ в зоне СВО замедлилось, передает Reuters.

В районе Харькова противник был остановлен, — уточнил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что контрнаступление России в Курской области якобы не имело особого успеха. По его словам, на данном направлении действует 40 тысяч военнослужащих ВС РФ.

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12 сентября Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы России начали контрнаступление под Курском. При этом украинский лидер утверждал, что все идет в соответствии с планом Киева.

При этом Министерство обороны России сообщило, что в Курской области российские войска за двое суток наступления освободили 10 поселений. Населенные пункты были взяты под контроль в результате наступательных действий войск группировки «Север».

Ранее Зеленский заявил, что Киев имеет план победы в конфликте с Россией. Власти страны передадут его Вашингтону. Политик отметил, что одной из составляющих этого проекта является наступление украинской армии в Курской области.

Второй составляющей плана президент Украины назвал «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третьей — «пакет принуждения» РФ к завершению боевых действий дипломатическим путем.