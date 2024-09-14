В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Киев сосредоточил значительный военный контингент на границе с Белоруссией и осуществляет постоянные провокации в воздушном пространстве республики. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).
Хренин отметил, что ситуация на южной границе республики остается напряженной.
«Мы видим, что на сегодняшний день со стороны Украины сосредоточен довольно большой контингент», — сказал военачальник.
По его словам, формирования Киева ведут разведывательную деятельность и постоянно осуществляют провокации, запуская дроны в воздушное пространство Белоруссии.
Все это беспокоит Минск, и белорусы вынуждены реагировать. В частности, увеличена группировка военных на южном операционном направлении.
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Хренин добавил, что большую роль в принятии такого решения сыграла, «конечно же, провокация в Курской области».
Министр обороны рассказал, что на территории Украины готовятся различные экстремистские формирования из «так называемых беглых белорусов». Они открыто декларируют силовой захват власти в Белоруссии.
Хренин заверил, что белорусская армия ни на кого не собирается нападать и «действует на территории только своей страны», что является «самым важным принципом».