Киев сосредоточил значительный военный контингент на границе с Белоруссией и осуществляет постоянные провокации в воздушном пространстве республики. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

Хренин отметил, что ситуация на южной границе республики остается напряженной.

«Мы видим, что на сегодняшний день со стороны Украины сосредоточен довольно большой контингент», — сказал военачальник.

По его словам, формирования Киева ведут разведывательную деятельность и постоянно осуществляют провокации, запуская дроны в воздушное пространство Белоруссии.

Все это беспокоит Минск, и белорусы вынуждены реагировать. В частности, увеличена группировка военных на южном операционном направлении.

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Хренин добавил, что большую роль в принятии такого решения сыграла, «конечно же, провокация в Курской области».

Министр обороны рассказал, что на территории Украины готовятся различные экстремистские формирования из «так называемых беглых белорусов». Они открыто декларируют силовой захват власти в Белоруссии.

Хренин заверил, что белорусская армия ни на кого не собирается нападать и «действует на территории только своей страны», что является «самым важным принципом».