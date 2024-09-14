Руководство подразделений ВСУ, находящихся в Суджанском районе Курской области, стало действовать осторожнее из-за постоянной угрозы со стороны российских БПЛА, рассказал боец «Ахмата» с позывным Белый. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас украинские военные реже передвигаются на технике и используют более безопасные маршруты, хотя до этого перемещения были открытыми.

Сколько техники уже им сожгли, личного состава уже положили им, они уже стали намного осторожнее, чем раньше, чем в первые дни захода, — рассказал Белый.

Бойцы «Ахмата» рассказали о ситуации в Курской области

Российский боец напомнил, что участвовал в недавней операции по уничтожению украинского ЗРК. По его словам, он управлял разведывательным дроном, после обнаружения цели она была поражена точным ударом FPV-расчета. Также сообщается, что в среднем оператор FPV-беспилотника за смену совершает 20–26 боевых вылетов, их частота зависит от активности ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 14 сентября в небе над Курской и Белгородской областями было уничтожено 19 украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что девять дронов перехватили в небе над Курским регионом, а остальные десять — над Белгородской областью.