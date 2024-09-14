Российские военнослужащие отбросили противника к Осколькому водохранилищу и сейчас закрепляют свои позиции у Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ рассчитывают использовать рукотворное озеро в качестве защиты от продвижения ВС России, добавил он.

© МО РФ

Закрепляют ранее достигнутые результаты, подтягивают фланги, потому что вот такие большие рывки должны в любом случае сопровождаться подтягиванием тылов и закреплением по флангам, поскольку это чревато разбитием нашей группировки, — сказал он.

Андрей Марочко добавил, что, по его данным, Генштаб Украины перебросил под Купянск «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников. В Киеве надеются таким образом сдержать продвижение на этом участке фронта российских сил. По информации эксперта, там замечены выходцы из латиноамериканских стран, Грузии, Прибалтики и Польши. Он добавил, что украинские нацбаты заниматься своей привычной деятельностью — выполняют роль заградотрядов.

Алаудинов рассказал о проблеме бойцов ВСУ в Курской области

Ранее Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие постепенно продвигаются около Макеевки в ДНР. На фоне успехов ВС РФ командование Вооруженных сил Украины начало оттягивать из района бойцов и технику. Ситуация вокруг населенного пункта остается сложной и стабильно напряженной, добавил военный эксперт.