На базе США форт Ирвин, карту которой нашли в трофейной боевой машине пехоты (БМП) Bradley, готовятся к войне с Россией — нанимают русскоязычных актеров для отработки боевых учений. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства пояснил, что карта была, вероятно, забыта американскими военными при подготовке бронетехники к передаче на вооружение украинской армии.

При этом известно, что форт Ирвин — это ключевая военно-исследовательская база американской армии, расположенная в пустыне Мохаве округе Сан-Бернардино в Калифорнии. Здесь проходили обучение американские войска, которые затем отправлялись зарубеж, участвовать в конфликтах в Ираке и Афганистане.

В захваченном на Украине Bradley обнаружили карту крупной военной базы США

Для отработки боевых действий здесь проводятся учения с привлечением носителей языка стран, в которых идут войны — подрядчик базы, компания Check Defense разыскивает «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка.

От соискателей требуется играть различные роли — от заключенных и пленных до представителей органов власти.

До этого российские войска взяли трофеем БМП Bradley с картой военной базы Соединенных Штатов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.