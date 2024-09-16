Российские «Аллигаторы» ударили по ВСУ в курском приграничье

Российская авиация ударила по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

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Как сообщили в российском оборонном ведомстве, удар наносили экипажи вертолетов Ка-52М. Они применили авиационные ракеты по разведанным целям. Затем российские «Аллигаторы» выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил, что личный состав и бронированная техника украинских боевиков были уничтожены.

Ранее экипажи Ка-52М сожгли боевиков ВСУ в приграничье Курской области. Были уничтожены как живая сила, так и бронированная техника противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.