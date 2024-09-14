Российский «Тор» уничтожил «Валькирию» ВСУ в зоне СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО. Минобороны России опубликовало кадры поражения цели.

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Получив команду на выдвижение, расчет ЗРК «Тор-М1» в считанные минуты начал путь на позицию. В этот раз бойцы засекли украинский разведывательный БПЛА самолетного типа «Валькирия», который собирал данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара.

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Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, которая попала точно в цель. Уничтожение беспилотника противника происходило на расстоянии 10 км. Убедившись в поражении воздушных целей, боевая машина сменила огневую позицию в целях недопущения нанесения противником удара. Своими действиями российские военнослужащие предотвратили удар ВСУ по позициям наших войск.

Расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки войск «Запад» круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. «Тор-М1» может поражать широкий спектр целей.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.