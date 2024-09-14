NORAD сообщило о полете двух военных самолетов РФ у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски.

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"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских военных самолета Ту-142, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 13 сентября 2024 года", - говорится в заявлении NORAD.

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Отмечается, что воздушные суда РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.

"Данная деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы", - указывает командование.

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.