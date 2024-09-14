Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области "огромную группировку" украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Касаемо нацбатов на купянском направлении, то действительно туда была завезена огромная группировка. В состав также входят иностранные легионы с иностранцами. В частности, фиксируются выходцы из латиноамериканских стран, также фиксируются грузинские наемники и, скажем, есть некоторые представители с прибалтийских стран и Польши. Но на самом деле там, по сути, сейчас так называемый винегрет из подразделений, поскольку украинское командование действует по ситуации и пытается затыкать бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимаются с одних участков, перебрасываются на другие участки, чтобы сдержать таким образом продвижение наших военнослужащих", - сказал он.
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Собеседник агентства уточнил, что украинские нацбаты под Купянском "занимаются своей традиционной деятельностью", выполняя роль "сдерживающего фактора" - заградотрядов.
11 сентября Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ перебрасывает боевиков из нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) для стабилизации фронта под Купянском и Кременной Луганской Народной Республики.