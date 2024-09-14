Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области "огромную группировку" украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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"Касаемо нацбатов на купянском направлении, то действительно туда была завезена огромная группировка. В состав также входят иностранные легионы с иностранцами. В частности, фиксируются выходцы из латиноамериканских стран, также фиксируются грузинские наемники и, скажем, есть некоторые представители с прибалтийских стран и Польши. Но на самом деле там, по сути, сейчас так называемый винегрет из подразделений, поскольку украинское командование действует по ситуации и пытается затыкать бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимаются с одних участков, перебрасываются на другие участки, чтобы сдержать таким образом продвижение наших военнослужащих", - сказал он.

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Собеседник агентства уточнил, что украинские нацбаты под Купянском "занимаются своей традиционной деятельностью", выполняя роль "сдерживающего фактора" - заградотрядов.

11 сентября Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ перебрасывает боевиков из нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) для стабилизации фронта под Купянском и Кременной Луганской Народной Республики.