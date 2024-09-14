Глава МИД Украины Сибига призвал Запад закупать для Киева украинское оружие

Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства, передает "РБК-Украина". По его словам, это поможет сэкономить время и средства союзников Киева. "Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей", - сказал дипломат. При этом он отметил, что некоторые характеристики украинского оружия лучше, чем у западных аналогов. 9 сентября Сибига говорил о том, что военно-промышленный комплекс республики развивается быстрыми темпами и может производить больше при наличии дополнительных инвестиций. 27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что Украина начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете.

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