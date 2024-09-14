Алаудинов рассказал о бегстве украинских военных с территории РФ

Пленные украинские военнослужащие рассказали о полной дезорганизации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попытке многих солдат покинуть территорию России. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

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«Хочу рассказать про то, как ребята пленные жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — заявил генерал-майор.

По его словам, пленные жалуются на проблемы с питанием, водой и обеспечением в рядах ВСУ. Алаудинов отметил, что такая обстановка в армии противника благоприятна для Вооруженных сил РФ, которые продолжают выдавливать украинских военных из Курской области.

Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ под Курском

Военачальник добавил, что за сутки ВСУ под Суджей понесли серьезные потери.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки потери украинской стороны в Курской области составили до 300 военнослужащих, 34 единицы бронетехники. Еще 12 солдат ВСУ сдались в плен, отметили в оборонном ведомстве.

До этого Алаудинов заявил, что украинские военные в Курской области открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен сослуживцам.

Ранее Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт.